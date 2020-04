Centro vela, mascherine alla Maddalena

(ANSA) - LA MADDALENA, 15 APR - Diecimila mascherine e 80 flaconi da 500 ml di gel disinfettante destinati alla popolazione de La Maddalena. Il primo lotto da 5mila mascherine e da 40 flaconi di disinfettante ha già raggiunto l'isola sarda, mentre la seconda tranche di aiuti arriverà nel corso della settimana. L'iniziativa è stata lanciata dal Centro velico Caprera. "Un grande gesto di generosità e di sensibilità che dimostra tutto l'attaccamento degli allievi e degli istruttori nei confronti del territorio che ci ospita - commenta Paolo Bordogna, presidente del Centro - Ci siamo rapidamente resi conto che la principale criticità in queste fasi difficili era proprio quella di reperire questo tipo di dispositivi. Ci siamo allora attivati per individuare i fornitori con le caratteristiche adatte, nel rispetto delle indicazioni fornite da Governo e Iss per i presidi destinati alla popolazione, il resto lo ha fatto la straordinaria solidarietà di cui i nostri allievi e volontari hanno dato prova".Ai donatori è stata spedita in omaggio una t-shirt, che riporta il motto dell'Amerigo Vespucci 'Non chi comincia ma quel che persevera', un'esortazione particolarmente adatta in questa delicata fasee che da sempre incarna uno dei valori portanti della scuola di vela. (ANSA).