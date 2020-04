Caso sospetto in stazione carabinieri Ossi

L'emergenza Coronavirus ha imposto la temporanea chiusura della stazione dei carabinieri di Ossi.

Il provvedimento si è reso necessario perché la compagna di uno dei carabinieri in servizio a Ossi è risultata positiva e anche il militare denuncia sintomi propri del virus. A quel punto le autorità sanitarie e quelle militari hanno deciso di fare il tampone a tutti i carabinieri che operano nella stazione e metterli in isolamento. Non appena sarà completata la sanificazione, già in corso, la stazione riprendere a operare normalmente. Il distaccamento della compagnia di Sassari resta operativo grazie all'attivazione di una stazione mobile che è stata sistemata di fronte alla abituale sede locale dell'Arma.

Al suo interno opereranno temporaneamente militari provenienti da altre stazioni della stessa Compagnia.