Regione, 84% contagi riferito a operatori sanità

"Il dato che indica nell'84,7% dei contagi nelle strutture sanitarie e nelle Rsa si riferisce agli operatori sanitari: 69% in ospedale (176 operatori), 15,7% Rsa e strutture territoriali (40)". Lo precisa l'Assessorato regionale della Sanità.

"Il restante degli operatori sanitari - fa sapere la Regione - ha contratto il virus per il 7,8% extra ospedale (20) e il 7,5% (18) non ha indicato il luogo. Il numero non è dunque da attribuire al totale dei contagiati in Sardegna".