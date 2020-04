Coronavirus: in auto con 4 cuccioli maltrattati, denunciato

(ANSA) - NUORO, 14 APR - Circolava in auto nel giorno di Pasquetta, con quattro cuccioli di cane sofferenti e deperiti, messi all'interno di un secchio di plastica nel cofano, e senza una valida giustificazione per uscire di casa, secondo le norme anti coronavirus. E' successo a Jerzu, dove un agricoltore di 68 anni è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia del paese e sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-covid e denunciato per il reato che di maltrattamenti di animali.

Subito dopo i militari hanno contattato un'associazione di volontariato di Lanusei e i cuccioli, dopo una breve visita veterinaria, sono stati collocati in un canile di Tortolì.

