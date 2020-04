Coronavirus: controlli vigili Nuoro, 8 sanzioni a Pasquetta

(ANSA) - NUORO, 14 APR - I nuoresi continuano a rispettare le restrizioni imposte per l'emergenza coronavirus anche nel giorno di Pasqua e Pasquetta, ma non sono mancate le infrazioni.

C'è chi domenica è uscito con una torta da portare ai parenti e chi nel lunedì di Pasquetta ha giustificato la sua gita fuori porta, risultata poi non veritiera, spiegando che doveva accudire animali in campagna. Ma su 232 controlli effettuati in città dalla Polizia municipale del capoluogo barbaricino nelle due giornate di festa, le sanzioni sono state solo otto: una nel giorno di Pasqua e sette il lunedì di Pasquetta.

Domenica a fronte di una sola sanzione elevata, sono state 84 le autocertificazioni ritirate. I numeri sono stati diramati dal Centro Operativo Comunale (Coc) di Nuoro, che vede impegnati oltre ai Vigili Urbani, la Croce rossa, e i volontari della Protezione Civile. Dall'inizio dell'emergenza sono circa 6 mila gli accertamenti compiuti nel capoluogo barbaricino dalla polizia locale, di queste solo 15 le persone incorse nelle sanzioni previste. A dimostrazione che il capoluogo barbaricino sta rispettando le regole. (ANSA).