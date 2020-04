Anziana 97enne muore in casa riposo a Sanluri

Sale a otto il numero degli anziani ospiti della casa di riposo Divina Provvidenza di Sanluri morti per coronavirus. Oggi, come confermato all'ANSA dal sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, è deceduta un'anziana di 97 anni.

Da quanto si apprende la donna era risultata positiva al Covid-19, ma non aveva febbre e la saturazione di ossigeno era perfetta. Fino al momento del decesso non aveva altri sintomi.

Attualmente nella struttura ci sono 19 ospiti di cui 16 positivi. Hanno contratto il virus anche tre operatori, che sono attualmente in isolamento domiciliare, e due suore.