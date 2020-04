Coronavirus: medici militari ancora all'opera nel Sassarese

Equipe sanitaria militare ancora all'opera nel Sassarese. Medici e infermieri dell'Esercito sono impegnati da alcune settimane a gestire l'emergenza nelle case di riposo del nord Sardegna sulla base dell'accordo con cui Ministero della Difesa e Regione Sardegna hanno risposto alla richiesta della prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, schierando in prima linea una task force specialistica, coadiuvata logisticamente dalla Brigata Sassari, per affiancare la sanità territoriale e in particolare l'Unità di crisi locale.

Da Sassari i medici e gli infermieri di Esercito e Marina si sono spostati in questi giorni per raggiungere le strutture di Ossi, Torralba, Tula e Porto Torres. Oggi sono rientrati nel capoluogo per concentrarsi sulle strutture private "Paolo VI", che si trova in città, e "Villa Celeste", sul litorale di Platamona. Gli ospiti delle strutture sono stati sottoposti ai tamponi e ad altri test diagnostici, mentre agli operatori è stata rilevata la temperatura corporea. I nsieme ai responsabili dei due centri per anziani che si trovavano in servizio è stata verificata anche la corretta applicazione delle misure di prevenzione.