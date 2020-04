"Uova sospese" per bimbi di Porto Torres

Per i bimbi di Porto Torres c'è un "uovo sospeso". È l'originale iniziativa messa in campo dal Comune turritano, che ha donato 100 uova di Pasqua ad altrettanti bambini, individuati all'interno delle famiglie sostenute con l'iniziativa solidale "La spesa sospesa". Le uova sono state consegnate dai volontari durante la distribuzione dei pacchi viveri. "È un modo per augurare una Pasqua serena ai più piccoli portotorresi - dice il presidente del consiglio comunale, Gavino Bigella - La speranza è che tornino al più presto alla vita di tutti i giorni e dato che questa è una festa attesa dai bimbi, speriamo che il dono possa contribuire a portare un sorriso in più a molti di loro".

Bigella ringrazia a nome di tutta l'assemblea civica "i volontari, le associazioni e le aziende che stanno supportando la comunità con tutte le risorse a loro disposizione, umane e logistiche". Il presidente afferma che "la nostra città nei momenti difficili sa rispondere presente", e che "le persone si uniscono, dando prova di maturità, senso di condivisione e collaborazione, con quello stesso spirito responsabile con cui affronteremo nei prossimi mesi la difficile fase di ripresa".