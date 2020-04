Tutti negativi tamponi Aou Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 11 APR - I casi di positività al Coronavirus accertati al Policlinico Duilio Casula di Monserrato restano 17: 6 pazienti e 11 operatori sanitari (3 oss, 7 infermieri e 1 medico).Tutti i tamponi effettuati finora hanno infatti dato esito negativo. L'ospedale - fa sapere la direzione sanitaria - è regolarmente in funzione, proseguono le sanificazioni periodiche e i controlli. A pazienti e dipendenti sarà ripetuto il tampone e il test sierologico sia martedì sia giovedì. Restano in vigore tutte le disposizioni già emanate: ingresso solo dai blocchi centrali e verifica della temperatura, obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione personale, stop a tutte le visite e ai ricoveri non urgenti. (ANSA).