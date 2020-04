Turismo, piattaforma online per start up

Bentu Six Pack: un ciclo di webinar, seminari interattivi online e tavole rotonde, per fare rete turistica in Sardegna in risposta alle problematiche legate alla crisi del mercato. Una reazione al coronavirus che parte da tre giovani sardi, i nuoresi Salvatore Beccu e Francesco Rusui e l'olbiese Lorenzo Murru. Sono i fondatori di Bentu Experience, start up che si occupa di turismo e progettazione innovativa sul territorio. Dal 14 aprile partono i webinar, consulenze live di due ore per gruppi e tavole rotonde di approfondimento con esperti, rivolte a professionisti, imprenditori e studenti.

Bentu Six Pack (www.bentuexperience.com/six-pack) si pone l'obiettivo di trasformare la crisi in opportunità. Il nome gioca e prende spunto dalle celebri "confezione da sei" delle birre statunitensi. "Una 'sorsata' di idee per creare soluzioni per il rilancio del turismo interno sardo in un momento di grande difficoltà", spiegano gli ideatori. Sei i professionisti, altrettanti i temi affrontati attraverso interviste, video, lectio, formazione e momenti di confronto. Si parlerà di customer experience design; limiti e potenzialità per lo sviluppo di un prodotto turistico integrato; strategie di revenue management per lo sviluppo del mercato interno; business networking; data analysis; strategie di marketing-mix destinate al mercato sardo.

Gli esperti sono: Antonio Usai, docente all'Università di Sassari e fondatore di Tourism Plus; Massimiliano Cossu, fondatore e attuale Ad di Portale Sardegna spa; Lucio Murru, docente all'Università di Sassari e direttore commerciale di Geasar; Gianluigi Tiddia, ingegnere civile ed esperto di marketing digitale; Gianluca Borgna, general manager del Grand Hotel Alassio e del gruppo Talassio Hotels; Maurizio Orgiana, Ceo Sun & Sand Sardinia.