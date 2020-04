Luogosanto,tour virtuali vigna e cantina

Dai campi alle tecniche di coltivazione, fino alla degustazione dei vini in cantina. E' "Benvenuti a Siddùra" la visita virtuale all'azienda di Luogosanto, in Gallura. Il tour sarà trasmesso in diretta su Facebook martedì 14 aprile, alle 15,30. Un' iniziativa social per tenere vivo il rapporto con i clienti. Un itinerario tra i filari, per poi sorseggiare, seduti davanti al pc, un calice di rosso o bianco Siddùra. Le distanze imposte dal Coronavirus obbligano a rimanere a casa, ma la cantina aprirà i cancelli della cantina, accogliendo i visitatori virtuali con la stessa formula che usa nella realtà.

Visita nei campi "con le mani nella terra", per conoscere le tecniche di coltivazione. Da qui alla cantina, dove l'uva si trasforma in vino, con l'esposizione di dettagli sulle tecniche di lavorazione, visita allo stazzo con vista panoramica sulla tenuta e, infine, degustazione dei vini. Una gita che Siddùra aveva programmato per Pasquetta, poi annullata per l'emergenza sanitaria. Dalla prossima settimana, parte, sui canali social dell'azienda, un ciclo di appuntamenti a tema per svelare i segreti della vita di un vinificatore.

Sarà mostrato il funzionamento della stazione meteo, il sistema tecnologico denominato "Piante che parlano", si potrà seguire la piantumazione, scoprire come funziona il Plc, che consente di monitorare ogni singolo serbatoio minuto per minuto. E poi come si degusta un vino, la sua temperatura ideale, le caratteristiche uniche dei prodotti della cantina di Luogosanto. Un'occasione anche per conoscere la storia di Siddùra.

"Continuiamo a curare le piante nei campi, gestiamo la comunicazione sui social, mandiamo avanti la pianificazione marketing e lavoriamo di più sulla vendita del prodotto on line - spiega Massimo Ruggero, direttore generale di Siddùra - abbiamo una responsabilità verso i nostri consumatori, i collaboratori e anche nei confronti delle piante, della nostra terra".