In barca dalla Puglia a Porto Torres, ma erano autorizzati

Dal 14 marzo sono 24.940 i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 1.104 controlli: 250 nell'area di Cagliari, 38 Iglesias, 122 Oristano, 238 Sassari, 168 Tempio, 230 Nuoro, 58 Lanusei. Sono state sanzionate 16 persone (11 a Cagliari, 2 a Sassari, 2 a Nuoro, 1 ad Oristano), per un totale (dal 14 marzo) di 457. Inoltre, nello scalo di Porro Torres sono stati controllati 21 passeggeri in arrivo da Genova e e un catamarano con 2 persone a bordo proveniente dalla Puglia. Quest'ultimi eran stati autorizzati a portare la barca in Sardegna.