Sindaco Ossi, sono 5 i morti in paese

Cinque morti e 67 persone positive al virus. Si aggrava il bilancio del contagio a Ossi, secondo i dati aggiornati a ieri dall'unità di crisi regionale e riassunti oggi dal sindaco. Dei 67 contagi registrati fra i 5.700 abitanti del paese, 52 sono nella casa di riposo Villa Gardenia (46 anziani ospiti e 6 dipendenti), e 15 sono cittadini in quarantena domiciliare. "Sono giunti alla casa comunale i dati circa la situazione attuale dei contagi che sta coinvolgendo la nostra comunità: 3 anziani ospiti di Villa Gardenia sono deceduti in ospedale, uno all'interno della struttura", spiega il sindaco Giovanni Serra.

"Nonostante i dati possano non apparire rassicuranti dal punto di vista numerico, una riflessione analitica denota che le persone colpite dal Covid 19 svolgono la professione sanitaria o parasanitaria: persone in prima linea che generosamente prestano il proprio servizio per combattere questo subdolo virus. A loro va tutta la nostra stima e vicinanza per questo estremo sacrificio personale e familiare che stanno vivendo in solitudine".