Polizia: Cagliari, intensificata attività contro stalking

(ANSA) - CAGLIARI, 10 APR - Settantamila chiamate al 113, tremila interventi, 11mila persone identificate, 356 arrestati e 968 denunciati. Sono solo alcuni dei numeri regalativi all'attività svolta dalla Polizia di stato di Cagliari che oggi, come le altre Questure della Sardegna e d'Italia, festeggia l'anniversario della fondazione.

Nessuna festa quest'anno a causa dell'emergenza coronavirus, ma solo una corona di fiori apposta davanti alle questure da prefetto e questore. Sul fronte delle attività svolta dalla squadra volante sono state arrestate 130 persone e denunciate 208, oltre tremila i veicoli controllati. Sono stati 162 gli arresti eseguiti dalla squadra mobile: 22 per furti e rapine, 94 per spaccio, 5 per omicidi. Ben 118 i chili di droga sequestrati.

Importante l'attività svolta dai commissariati di Quartu (27 arresti e 123 denunce), Carbonia (4 arresti e 94 denunciati) e Iglesias (15 arresti e 106 denunce), come quella della divisione anticrimine o della polizia amministrativa e sociale.

Sequestrate 43 slot machine irregolari, elevate contravvenzioni per 360mila euro.

Particolarmente intensa l'attività svolta per frenare reati come lo stalking - oltre 1200 i contatti presi dalla Polizia nell'ambito del progetto camper "Questo non è amore" - come fondamentale è il lavoro svolto sui continui sbarchi ho di migranti che si registrano nel sud Sardegna. Importante anche l'attività svolta dalla Polizia postale impegnata per frenare le truffe on line (96 denunce) e la pedopornografia via Internet con un arresto e dieci denunciati.

Infine imponente l'attività svolta dalla Polizia stradale: rilevati 286 incidenti stradali di cui dieci mortali e 158 con ferite. Accertate quasi settemila infrazioni al codice della strada. (ANSA).