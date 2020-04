Ladro seriale inchiodato da video

Tra novembre 2018 e settembre 2019 ha messo a segno oltre 32 furti all'interno di istituti scolastici, uffici ed esercizi commerciali di Cagliari e dell'hinterland. Un ladro seriale quello scoperto dai carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace che ieri hanno notificato a Filippo Zedda, 44 anni, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto e ricettazione. Il provvedimento è stato notificato direttamente a Uta, dove il 44enne si trovava già recluso.

Le indagini dei militari dell'Arma sono partite dopo i primi furti, fondamentali si sono rivelate le riprese delle telecamere che hanno immortalato più volte il ladro in azione. In particolare tra il 10 novembre 2018 e il 10 novembre 2019, Zedda è entrato per più di 10 volte all'interno dell' Istituto Zooprofilattico della Sardegna ad Elmas, rubando attrezzi da lavoro, carburante, cancelleria, vestiti, denaro, cibo e bevande contenute nei distributori automatici, e addirittura i dvd del sistema di videosorveglianza dell'edificio per intralciare eventuali accertamenti da parte degli investigatori.

Tra il 10 gennaio ed il 7 ottobre 2019, ha preso per 8 volte l' Istituto Duca degli Abruzzi sempre a Elmas, quando oltre ad attrezzi e altro materiale 10mila euro. L'8 maggio 2019 ha messo a segno un furto all'Istituto Scolastico Scano di Monserrato; 12 giorni dopo un altro al Giua di Cagliari. Il 14 luglio ha messo a segno un furto nel ristorante "Villa Del Mas" a Elmas rubando alcolici.

Tra il 26 luglio e il 30 settembre dello stesso anno, è entrato 6 volte nell'ufficio dell'ambito territoriale scolastico della Sardegna a Elmas, rubando utensili e apparecchiature elettroniche. Il 20 ottobre nel mirino è finito l'Istituto Scolastico De Santis-Deledda, mentre tra il 15 marzo al 17 settembre, il 44enne in quattro occasioni ha preso di mira l'associazione Crfpa che si occupa di corsi di formazione.