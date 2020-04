I delfini nel Golfo dell'Asinara

Inaspettato e piacevole incontro durante una uscita di ispezione ed esercitazione dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. Questa mattina, nelle acque del Golfo dell'Asinara, il nucleo di Porto Torres ha incrociato alcuni delfini. L'imbarcazione dei vigili è stata accompagnata per un buon tratto di mare da questi mammiferi che, vista l'esigua presenza di barche in mare per lo stop dato dall'emergenza coronavirus, si stanno sempre più facendo vedere vicino alle coste.