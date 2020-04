Coronavirus: dopo famiglie Regione pronta per aiuti imprese

Sono in arrivo le misure della Regione per dare copertura a tutti i comparti produttivi in sofferenza a causa dell'emergenza Covid-19. Nessuno deve restare indietro, ripete da giorni il presidente Christian Solinas che intende dare risposte a tutto il sistema delle imprese in generale, compresi i mondi dell'agricoltura, della cultura e dello sport. Si punta a soccorrere ogni azienda completando le garanzie offerte dallo Stato che, per come sono state concepite, escludono alcune tipologie di attività. L'obiettivo è ambizioso, quindi sarà necessario più di un provvedimento.

Il disegno di legge che dovrebbe approdare oggi in Giunta conterrà infatti solo uno degli interventi previsti per riaccendere la macchina produttiva dell'Isola. Per il momento - secondo quanto trapela - si dovrebbe continuare sulla scia della legge approvata l'8 marzo: "Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna", anche aumentando la platea dei lavoratori che hanno diritto alla cassa integrazione.

Sempre oggi in Giunta dovrebbe essere ritirata la contestata delibera varata lo scorso 1 aprile che dà il via libera a due progetti per la riqualificazione e la realizzazione di due strutture alberghiere di lusso sulle coste del sud Sardegna. L'indicazione della revoca arriva direttamente dal governatore, assente al momento dell'apporovazione e molto irritato con i suoi assessori per il varo inopportuno di un simile provvedimento in piena emergenza sanitaria.