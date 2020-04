Coronavirus: AirItaly,prese tutte misure a tutela lavoratori

Smart working per una parte del personale, riorganizzazione delle postazioni di lavoro per rispettare la distanza di sicurezza, sanificazione completa dei filtri di aerazione di tutti i locali a Olbia e Malpensa e la sospensione delle attività dove non è stato possibile garantire i lavoratori. Sono queste le misure adottate da Air Italy per continuare ad operare in piena emergenza coronavirus. Lo rende noto la stessa società in liquidazione rispondendo alle polemiche dei giorni scorsi e sostenendo che le procedure per la tutela della salute dei lavoratori sono state adottate "prima che venissero fornite indicazioni da parte del Governo con il protocollo sicurezza". "Il personale addetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di Air Italy in liquidazione sta continuando a implementare modalità di riorganizzazione del lavoro per la massima tutela dei colleghi - si legge ancora in una nota - Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza, sono stati messi a disposizione gel igienizzante e guanti".