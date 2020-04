Coronavirus: Abbanoa, servizi a distanza e niente slacci

Una mail per scaricare le bollette, una telefonata per richiedere l'attivazione di una nuova utenza. In queste settimane, Abbanoa ha ulteriormente potenziato tutti i servizi "a chilometro zero" per far fronte alle esigenze dei clienti di fronte all'emergenza Covid-19. Nel periodo dell'emergenza sanitaria Abbanoa non notificherà, né metterà in esecuzione ingiunzioni fiscali. Inoltre non eseguirà interruzioni, limitazioni e sospensioni delle forniture per morosità, e procederà a riattivare quelle sospese per morosità dal 10 marzo scorso.

Oltre all'invio della fattura cartacea, ai clienti che hanno già fornito un indirizzo mail e a tutti quelli registrati ai servizi online, Abbanoa invierà una mail che segnalerà l'emissione di una bolletta, scaricabile dall'Area Clienti del sito www.abbanoa.it o dall'App Abbanoa disponibile per smartphone e tablet IOS e Android. Questo anche per evitare i disguidi legati all'eventuale mancata consegna delle bollette o allo smarrimento da parte dei clienti.

Sono state sospese le letture periodiche e le attività programmate di sostituzione dei contatori. Non cambia la possibilità di comunicare l'autolettura preferibilmente utilizzando i servizi on line (sito e App). Né a livello nazionale né regionale - spiega l'azienda - per il momento non è stata introdotta nessuna misura che consenta ad Abbanoa di posticipare il pagamento delle fatture già emesse e di quelle che saranno emesse nel periodo dell'emergenza. Non cambiano le scadenze delle rate. Tuttavia, coloro che non potranno far fronte al rispetto delle scadenze a causa dell'emergenza sanitaria, non decadranno dal beneficio della dilazione e non subiranno il distacco della fornitura.