Coronavirus: 17 in totale i positivi Policlinico Monserrato

I casi di positività al coronavirus accertati al Policlinico Duilio Casula di Monserrato sono 17 nel totale. Gli ultimi contagi accertati dopo i 200 tamponi effettuati nel pomeriggio riguardano tre inferimieri e un medico, tutti asintomatici e ora in quarentena domiciliare. Si aggiungono all'infermiere di questa mattina - anche lui asintomatico e in isolamento a casa - ai 9 di ieri - tre pazienti, tre oss e tre infermieri - e ai tre paziienti di mercoledì scorso. I tamponi verranno ripetuti a tutti due volte: martedì e venerdì prossimi. Tutti inotre verranno sottoposti a test sierologici. L'ospedale - fa sapere l'ufficio stampa - è regolarmente in funzione, proseguono le sanificazioni periodiche e i controlli su tutto il personale.