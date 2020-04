Cc ritirano e consegnano la pensione a una nonnina 84enne

"Grazie, siete degli angeli". Così una nonnina di 84 anni ha ringraziato i carabinieri che questa mattina le hanno portato le pensioni di marzo e aprile che lei non aveva ritirato a causa dei suoi problemi a camminare. L'episodio è avvenuto a Guspini. L'anziana, che vive da sola e non ha familiari che abitano nelle vicinanze, venuta a conoscenza del protocollo siglato tra Arma e Poste Italiane per il ritiro e la consegna a domicilio della pensione, non ha esitato a chiedere l'aiuto ai militari di Guspini. Muniti di delega, i carabinieri sono andati all'ufficio postale riscuotendo il dovuto, e in pochi minuti l'hanno consegnato alla nonnina. E lei, visibilmente emoziata, ha ringraziato i suoi "angeli".