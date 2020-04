Buoni spesa in tessera sanitaria a Quartu

Saranno erogati direttamente sulla tessera sanitaria del beneficiario i buoni spesa del Comune di Quartu che saranno spendibili subito dopo il messaggio che arriverà ai beneficiari sullo smartphone. Sul sito istituzionale del Comune, intanto, è stato pubblicato l'elenco degli operatori convenzionati. Accanto ai buoni spesa, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie in questo momento di emergenza coronavirus, saranno distribuiti i pacchi alimentari. Per distribuire i buoni spesa sotto forma di ricariche prepagate attraverso la tessera sanitaria è stata incaricata la società Day Ristoservice.

La somma riconosciuta al nucleo familiare, anche se formato da una sola persona, sarà accreditata sulla tessera sanitaria del soggetto che ha presentato la domanda. Nello scontrino emesso in cassa sarà indicato il credito residuo presente sulla tessera. In caso di malfunzionamento del chip ci si potrà rivolgere al numero telefonico 3336142260, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00, indicando il numero di codice fiscale ed il problema riscontrato.