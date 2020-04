Agroalimentare: 169 Dop in accordo Ue-Vietnam, 17 italiane

(ANSA) - CAGLIARI, 10 APR - Guerra aperta alle contraffazioni e più tutela della salute dei consumatori. E poi tariffe doganali ridotte del 99%, burocrazia e normative al minimo indispensabile, apertura del mercato dei servizi e degli appalti pubblici, protezione delle indicazioni geografiche. Sono questi - fa sapere il Consorzio del Pecorino Romano Dop in una nota - i punti principali dell'Accordo di Libero Scambio fra Unione Europea e Vietnam, che punta a favorire il commercio e assicurare una protezione agli investimenti. Sull'accordo, che protegge 169 Indicazioni Geografiche europee (delle quali 17 italiane tra cui appunto il Pecorino Romano Dop), il Consiglio Europeo ha espresso parere favorevole: firmato per la prima volta ad Hanoi nel 2019, sarà ratificato dal Parlamento vietnamita a inizio della prossima estate per entrare definitivamente in vigore. In base a questo nuovo quadro normativo, l'uso della denominazione Pecorino Romano Dop sarà riservato ai soli prodotti importati dalle zone di produzione italiane definite dal disciplinare di produzione: dunque Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto. (ANSA).