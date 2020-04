Su RadioRai uno speciale sullo scudetto del Cagliari

L'impresa del Cagliari rivivrà il giorno di Pasqua, in occasione delle nozze d'oro con lo scudetto (conquistato matematicamente il 12 aprile 1970, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Bari) sulle frequenze di Radio 1 Rai. I protagonisti di una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano saranno ospiti del programma 'Domenica Sport', condotto da Giovanni Scaramuzzino, con la regia di Ombretta Conti.

A partire dalle ore 14 interverranno in trasmissione i componenti della squadra che giusto 50 fa raggiunse il traguardo dello scudetto. Inoltre, dalle teche Rai, le voci di allora: da quella dell'inviato di 'Tutto il calcio minuto per minuto', Sandro Ciotti, a quella dell'allenatore filosofo Manlio Scopigno. E dagli archivi anche le parole pronunciate da Gigi Riva, l'uomo-simbolo di quel fantastico gruppo. Un lungo pomeriggio domenicale su Radio 1 Rai per ricordare il Cagliari campione d'Italia 1969/70.