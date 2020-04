Sassari-Olbia: aperto temporaneamente tratto 4 corsie

L'Anas ha aperto provvisoriamente al traffico un tratto della strada a quattro corsie tra Sassari e Olbia. È il tratto che va dal chilometro 65,143 al 66,360 ed è stato aperto per rendere funzionale lo svincolo Monti-Telti, con cui si interseca. Il chilometro di asfalto si trova in territorio di Monti ed è all'interno del sesto lotto della Sassari-Olbia. La segnaletica predisposta è in modalità di cantiere e il limite di velocità fissato è di 50 chilometri orari fino al completamento definitivo dell'opera, previsto entro l'anno con l'apertura al traffico di oltre 6 chilometri in continuità col lotto 7, già aperto al traffico, e il lotto 5, in fase di completamento, nei territori di Berchidda e Monti.