Hotel sul mare, si profila il ritiro della delibera

L'ufficialità arriverà solo questa sera, ma c'è la volontà da parte del presidente della Regione, Christian Solinas, di ritirare la delibera dell'1 aprile scorso che ha dato il via libera ai due progetti per la riqualificazione dell'Hotel Le Dune, a Piscinas (che sorge proprio davanti al mare) e per la realizzazione di un albergo di lusso sulla costa di Castiadas.

La delibera di Giunta ha da subito scatenato polemiche, ricevendo varie critiche da parte di ambientalisti e dell'opposizione di centrosinistra e del Movimento 5 stelle.

Nelle scorse ore Solinas avrebbe manifestato sorpresa e irritazione per la scelta di portare la delibera in Giunta - senza la sua presenza - in un periodo di piena emergenza, ritenendo che un simile provvedimento, che prosegue un percorso avviato dalla precedente Giunta, debba comunque essere preceduto da una discussione più ampia. (ANSA).