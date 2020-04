Festa Polizia,niente celebrazioni ma corone davanti questure

Una festa della Polizia di Stato diversa, quella che si svolge oggi in tutte le questure della Sardegna. L'emergenza legata al coronavirus impedisce in tutta Italia qualsiasi tipo di celebrazione. Ma si vuole comunque dare un segno di vicinanza, in questo momento particolarmente difficile, alle donne e agli uomini in divisa, in prima linea nella lotta al Covid-19. Così in mattinata i questori e i prefetti di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano, deporranno corone d'alloro davanti alle lapidi commemorative posizionate agli ingressi delle questure. Cerimonie sobrie, momenti di riflessione che uniranno simbolicamente poliziotte e poliziotti impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini.