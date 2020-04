Da Gigi Riva a mamuthones, uno spot da Oscar contro pandemia

(ANSA) - CAGLIARI, 09 APR - La Sardegna contro la pandemia raccontata in uno spot, intitolato "Ritorneremo a crescere". La Relive Communication, agenzia sarda che ha vinto l'ultima edizione degli oscar della pubblicità nella categoria Family Lifestyle&Security, ha puntato sulle immagini più rappresentative dell'isola facendo scendere idealmente in campo anche Gigi Riva. Con il bomber ci sono i Mamuthones, Su Ballu Tundu e i centenari, ma anche fotografie artistiche di murales, di piazza Satta a Nuoro, dellla Sella del Diavolo a Cagliari e della Cavalcata sarda a Sassari.

Tutto è nato dalla call lanciata dal premio nazionale Media Key - punto di riferimento per il mondo della pubblicità italiana - rivolta alle agenzie vincitrici del Key Award Italy.

Una chiamata che ha coinvolto anche la Sardegna. Attraverso la tecnica dell'animazione grafica, l'isola viene trasformata in un'alternanza dinamica di icone del territorio. Al centro le principali vocazioni: ambiente, turismo, sport, cultura. ll tutto mediante un susseguirsi di messaggi rivolti al futuro: "ritorneremo alla nostra storia, ritorneremo alle nostre feste, ritorneremo a crescere".

Lo spot, diretto dal regista Andrea Iannelli, scritto e ideato dal direttore creativo Massimo Moi, è stato curato nella parte tecnica dal videomaker Pier Francesco Carta. Un lavoro realizzato da remoto, in smart warking, in piena aderenza con le modalità operative che impone il Covid-19. Già visibile sul canale vimeo, lo spot si prepara ora a concorrere alla 52edizione del Key Award. (ANSA).