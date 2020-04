Coronavirus: sindaco Cagliari, subito 5mld a Comuni italiani

"Forse il Governo non ha capito che se prosegue con questo atteggiamento nei confronti dei Comuni saremo costretti a ridimensionare drasticamente i nostri servizi essenziali. Servono 5 miliardi di euro complessivi per il sistema dei Comuni e servono già nel decreto di aprile"- Lo sostiene il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che lancia un monito alle istituzioni nazionali e un appello ai sindaci italiani: "I Comuni sono come aziende. Se mancano le entrate, perché siamo obbligati dalla situazione a non riscuotere i tributi per chi è rimasto chiuso e immobile per mesi, dobbiamo ridurre le spese".

Significa che andranno in crisi trasporti, igiene urbana, illuminazione, servizi sociali e servizi educativi. "Abbiamo dimostrato un enorme senso di responsabilità e, in molti casi, anche per via di una comunicazione non sempre comprensibile da parte del Governo, ci siamo presi le critiche dei cittadini, pur senza alcuna colpa - osserva il primo cittadino del capoluogo sardo - Senza un'iniezione di liquidità il sistema non reggerà e a pagarne le conseguenze saranno i cittadini e le amministrazioni saranno costrette a prendere decisioni drastiche che potranno generare conseguenze sociali al momento non calcolabili".