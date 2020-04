Medici militari nelle case di riposo a Tula e Ossi

L'impegno di medici e infermieri militari per l'emergenza nelle case di riposo del Nord Sardegna si estende sino a Tula. La task force sanitaria di Esercito e Marina ha compiuto uno screening su anziani e operatori nella struttura "Papa Giovanni Paolo II". Il team specialistico, che lavora col supporto della Brigata Sassari e il coordinamento dell'Unità di crisi locale e del Centro di coordinamento della Prefettura di Sassari, è tornato anche a Ossi per portare avanti i controlli clinici e il monitoraggio a "Villa Gardenia". In entrambi i casi si è verificato il rispetto e l'applicazione delle norme anticontagio.

Le attività sono frutto della collaborazione tra il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, e la Regione Sardegna attivata per garantire supporto alle strutture sanitarie locali impegnate nell'emergenza, specie nel nord dell'isola. Accogliendo la richiesta della prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, e dell'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, dal 2 aprile il Ministero della Difesa ha inviato nel Sassarese medici e infermieri militari che battono a tappeto il territorio e si concentrano in particolare sulle case di riposo.