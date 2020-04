Seulo, pc a studenti per lezioni online

Computer a casa agli alunni per la didattica a distanza. È una delle iniziative adottate dal comune di Seulo nella battaglia contro il coronavirus. È stata l'amministrazione, con i propri fondi, ad acquistare gli strumenti per poter seguire le lezioni online. "Non tutte le famiglie erano attrezzate - spiega il sindaco Enrico Murgia - non solo per mancanza di supporti informatici adeguati, ma anche per l'assenza di una connettività stabile e veloce. Abbiamo dunque ritenuto doveroso trovare le risorse per acquistare i computer a tutti i bambini delle elementari, seguendo una linea politica ormai consolidata a Seulo, che ha un'attenzione particolare per una istruzione di qualità. I ragazzi della scuola media sono stati dotati in precedenza di notebook e quindi sono già operativi".

Per la protezione dal contagio Seulo ha adottato misure particolari: chiusi anche alimentari e farmacie. La spesa viene portata obbligatoriamente a domicilio. Tutto per evitare contatti negli spazi ristretti di un negozio. E per eliminare le file fuori dalle botteghe e assembramenti anche per gli acquisti.

"I generi di prima necessità - spiega il sindaco - stanno ovviamente aumentando di prezzo, per evitare di incidere ulteriormente sulle tasche della comunità ci stiamo organizzando attraverso due linee d'azione: la prima è velocizzare la distribuzione dei buoni spesa messi in campo dal Governo/Protezione Civile, la seconda è una misura esclusivamente comunale dai contenuti innovativi, ovvero generare uno sconto sui beni di prima necessità aperto a tutta la popolazione presente in questo momento a Seulo (per un principio di solidarietà usufruiranno dello sconto sia i residenti, i seulesi non residenti, e anche chi per vari motivi si trovasse in quel momento a Seulo)". Ogni famiglia, inoltre, avrà due mascherine. Tutto grazie alle due imprese tessili (Tesca 2000 e Su Tessingiu) e all'opera di tante seulesi che si sono messe a cucire per proteggere il proprio paese.