Intesa per più tutele a operatori sanità

Firmato anche in Sardegna il protocollo tra Regione e sindacati per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socio sanitari e socio assistenziali per l'emergenza da Covid-19. "Un accordo fortemente voluto da Cgil Cisl Uil - sottolineano le sigle - per un riconoscimento fattivo dei loro sforzi al servizio della collettività, primo passo per definire in tempi brevicon l'assessore Nieddu un accordo per valorizzare con nuove risorse aggiuntive e premianti gli operatori della sanità sarda, così come si prevede l'applicazione di indennità specifiche per il personale impegnato nell'emergenza".

"Gli operatori devono lavorare in questa fase complicatissima in totale sicurezza e prevenzione dai rischi del contagio, anche per poter garantire non solo la salute e la sicurezza dei singoli ma anche la piena funzionalità delle strutture sanitarie, che non possono essere fermate a causa dei contagi", spiegano Cgil, Cisl e Uil.