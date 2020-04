Negativizzati 10 ospiti della casa di riposo di Bitti

Dieci dei 18 ospiti della casa di riposo Su Meracolu di Bitti, risultati positivi al coronavirus, si sono negativizzati. Due le anziane morte dall'inizio dell'emergenza, sei le persone ancora postive e in cura nella stessa struttura diventata a tutti gli effetti un reparto Covid-19. Due dei tre ospiti alloggiati in un hotel del paese, negativi al primo esame, sono invece risultati positivi al secondo tampone . Quanto agli operatori, tra i 14 presenti nella casa di riposo, cinque sono quelli guariti mentre uno dei 9 inizialmente negativi ha presentato oggi la positività.

Numeri in complesso ritenuti incoraggianti dal sindaco Giuseppe Ciccolini. "È indubbio che questi dati siano confortanti, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia - commenta dopo l'analisi dei nuovi esiti di laboratorio - Siamo ancora in una situazione di piena emergenza ed è necessario rafforzare le buone pratiche di contrasto al virus. Questo risultato è frutto di uno straordinario lavoro di squadra portato avanti con la Assl di Nuoro, con gli infermieri dell'assistenza domiciliare integrata e i medici di base, con la parrocchia di Bitti e la diocesi di Nuoro, e sotto il puntuale coordinamento della Protezione civile regionale". Istituzioni, associazioni e diocesi hnno anche avviato la campagna di raccolta fondi #doniAmo per consetire alla casa di riposo di continuare ad operare.