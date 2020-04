Coronavirus: a Dorgali asta benefica vino per acquisto Dpi

- NUORO, 08 APR - Da Dorgali parte un'asta di vino benefica per l'emergenza coronavirus, il cui ricavato andrà all'acquisto di dispositivi di protezione per l'ospedale San Francesco di Nuoro.

L'iniziativa è della Cantina e Supermercati Berritta, che mettono in vendita le migliori annate dei vini. Si potrà acquistare una bottiglia, magari da stappare quando l'emergenza sarà finita, il cui ricavato permette di aiutare chi è in prima fila. Per partecipare all'evento digitale #AstaBeneficaBerritta basta essere maggiorenni, collegarsi e registrarsi tramite il portale www.berritta.it e fare la propria offerta. In vendita sino alla mezzanotte del 15 aprile ci saranno delle speciali casse di vino di sei annate pregiate di alcuni tra i vini più famosi della Cantina Berritta, radicata a Dorgali e nella valle di Oddoene. Tra questi, il Thurcalesu, un Cannonau di Sardegna Doc, del 2008, 2011 e 2014. E poi tre bottiglie di Panzale Igt Isola dei Nuraghi, il bianco autoctono riscoperto dalla Cantina, di cui sono state prodotte poche migliaia di bottiglie. "Il vino è da millenni un elemento di unione - spiegano i titolari della cantina - favorisce la convivialità, l'amicizia e l'affetto e la solidarietà: sentimenti che hanno acquisito un maggiore significato a causa del virus. Il vino può essere, anche se a distanza, quel liquido magico che ci lega". "In questo periodo c'è apprensione anche per noi e per tutto personale dei nostri supermercati, tutti esposti al rischio.

Rischio tuttavia non paragonabile a quello del personale sanitario. A loro andrà la generosità dei vincitori e l'intero ricavato per l'acquisto dei Dpi per i reparti più bisognosi del San Francesco di Nuoro". .