Cagliari, tulipani e mascherine in dono

Ai mercati civici una doppia protezione contro il coronavirus: in dono un vasetto di fiori per tenere su il morale e una mascherina per difendersi dal contagio. Venerdì 10 e sabato 11 aprile dalle 9.30 alle 12.30, ai clienti dei mercati civici di via Quirra, San Benedetto, Ittico di viale La Plaja, Sant'Elia e Is Bingias di Pirri, sarà regalato dall'amministrazione comunale un vasetto di tulipani o ciclamini, provenienti dal vivaio comunale, come simbolo di speranza nella lotta contro il Coronavirus. Unitamente ai fiori sarà donata una mascherina protettiva e ne sarà illustrato il corretto utilizzo. L'iniziativa di solidarietà "Fiori e sorrisi contro il Covid 19" è stata programmata dagli assessorati al Verde, alle Attività produttive ed alle Politiche sociali, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, i City Angel's, la Corisar e altri volontari. Altre centinaia di vasetti di tulipani saranno donati dal Comune, in accordo con la Direzione Sanitaria, al personale medico e paramedico dell'Ospedale Santissima Trinità, impegnato quotidianamente nel fronteggiare l'emergenza sanitaria.