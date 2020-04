Riva e lo scudetto del Cagliari, quel giorno indimenticabile

"Il ricordo più bello della mia storia di calciatore". Il riferimento è alla vittoria con il Bari e alla conquista matematica dello scudetto: 12 aprile 1970, mezzo secolo fa. Parole di Gigi Riva. In realtà Rombo di tuono, di quell'impresa che ha cambiato il calcio portando il tricolore per la prima volta a sud di Roma, se ne è accorto davvero il giorno dopo. "Il mattino successivo a quella partita - racconta in esclusiva all'ANSA - è stato forse ancora più bello. Bello perché dopo il Bari ci sembrava di sognare. Ma quando ci siamo svegliati ci siano davvero resi conto di quello che avevamo fatto. L'abbiamo capito solo allora.

Era lunedì: non c'era allenamento, ma con la squadra e Scopigno, che la sera doveva partire a Roma, ci siamo trovati all'Amsicora. Vuoto, mentre 24 ore prima era stracolmo. Lì, nel silenzio, ci siamo guardati in faccia. E abbiamo realizzato che era tutto vero". Prima, anche quando la squadra era in testa alla classifica, la parola scudetto era quasi tabù. "Non ne parlavamo mai - confessa Riva - noi giocavamo tranquilli. Ma pur rendendoci conto che stavamo andando veramente forte continuavamo a fare finta di niente, era il nostro modo di vivere quel momento".