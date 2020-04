Fingono emergenza per reazione allergica, multati

"Ho avuto una violenta reazione allergica a causa di alcune cose che ho mangiato. In casa non avevo un farmaco antistaminico e siamo dovuti uscire per comprarlo". È la scusa utilizzata da una 36enne e dal suo compagno, un 34enne, entrambi noti quali assuntori di stupefacenti, sorpresi mentre si trovavano a bordo di un'auto a Carbonia.

Il 34enne non si è fermato all'alt imposto dalla polizia, ma è stato bloccato poco dopo. I poliziotti hanno interrogato la ragazza, che ha detto di soffrire di una grave allergia alimentare e che quella sera aveva ingerito accidentalmente del cibo che le aveva provocato una grave reazione. Il convivente per aiutarla aveva preso l'auto e insieme erano andati in una farmacia in centro a Carbonia per comprare il farmaco. In realtà i due si trovavano in una zona diversa dal luogo della farmacia e hanno provato a giustificarsi con la polizia dicendo di averla trovata chiusa e di aver acquistato il farmaco in un'altra, ma non hanno mostrato nemmeno lo scontrino.

Per i due è quindi scattata la multa. Il 34enne è anche stato denunciato per non essersi fermato all'alt.