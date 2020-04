Coronavirus: yoga, piatti gourmet e design per ospiti resort

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Videoricette per piatti gourmet, i consigli su come arredare interni e giardinetti, corsi con i maestri ayurvedici per il benessere di mente e corpo. I proprietari del resort Petra Segreta, a San Pantaleo (in Gallura), Luigi e Rosella Bergeretto lanciano con l'hashtag #casapetrasegreta un' iniziativa per affrontare la quotidianità al tempo del Coronavirus.

Un ciclo di appuntamenti sui social per intrattenere chi è a casa in questo periodo di quarantena. Idee creative rivolte non solo agli ospiti ma a chiunque segue le loro pagine social.

"Vogliamo far vivere agli ospiti quelle esperienze che fanno del Petra Segreta la loro seconda casa nell'isola - precisano Luigi e Rosella - i viaggi si sono fermati, siamo molto preoccupati per la situazione, il nostro settore è tra i più colpiti".

Luigi, capo chef de Il Fuoco Sacro, ristorante gourmet del resort, mostra come preparare ricette gustose e semplici, con un' attenzione a materie prima di qualità e prodotti tipici. Le video ricette saranno consultabili sul canale IGTV del resort, alla pagina @petrasegretaresort.

Rosella, architetto e art director del resort, dà consigli su come rivedere gli spazi in casa e prendersi cura del giardino. E indica indirizzi utili dove trovare pezzi d'arredo, d'arte e design per ricreare ambienti di grande fascino. Con i terapisti ayurvedici della Spa del Petra si potranno seguire corsi online di yoga, meditazione e pilates. Un modo per ricreare quei rituali di benessere che possono aiutare a stare meglio tenendo a bada lo stress. "Il nostro è un invito a prendersi cura di sé stessi e delle persone che si amano - precisano Luigi e Rosella - in questo momento così difficile. Vogliamo lanciare un messaggio positivo, con l'augurio di tornare presto a riaccogliere i nostri ospiti da ogni parte del mondo". (ANSA).