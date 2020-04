Coronavirus: numero sostegno psicologico anche nel weekend

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Adulti di mezza età con difficoltà a gestire l'isolamento e la solitudine, famiglie preoccupate per la gestione degli aspetti economici e lavorativi, persone con una pregressa fragilità psichica già in carico ai Servizi di Salute mentale, adolescenti e giovani adulti in preda a ansia e pensieri persistenti negativi, persone che vivono situazioni di conflittualità in famiglia, persone anziane sole a casa che hanno paura del contagio, mamme con figli che fanno fatica a gestire e organizzare la giornata, pazienti risultati positivi al Covid 19 che sono seguiti nel loro domicilio, con sintomi lievi, ma comunque molto spaventati.

E' il profilo delle tante persone che in questi giorni, da quando è partito il servizio di supporto psicologico dell'Ats, hanno chiamato il Numero verde 800 633 622 per avere conforto, per chiedere consiglio o anche solo per avere supporto in un momento così complicato. Per questa ragione l'Ats prosegue nella sua attività di supporto psicologico e informativo rivolto a tutta la popolazione.

Considerato l'elevato numero di chiamate ricevute e la preziosa disponibilità degli psicologi e degli educatori direttamente impegnati nell'attività del numero verde, il Servizio è stato esteso anche al sabato e alla domenica, sempre dalle 9 alle 19 per tutto il mese di aprile. Il Servizio sarà chiuso solamente i giorni festivi di Pasqua e Pasquetta. (ANSA).