Coronavirus: Abbanoa consegna 6500 Dpi al Ss. Trinità

(ANSA) - CAGLIARI, 04 APR - Dopo i 3700 dispositivi consegnati nei giorni scorsi all'Ospedale San Francesco di Nuoro, Abbanoa ha donato 6500 "dpi" (3mila copriscarpe e 3500 coprimaniche) al Santissima Trinità di Cagliari.

La consegna consente al personale sanitario di Is Mirrionis, impegnato nelle attività di contrasto all'epidemia di Coronavirus, di poter far affidamento su una fornitura aggiuntiva di nuovi dispositivi di protezione personale.

Questi dispositivi sono di norma utilizzati dal personale di Abbanoa impegnato nei laboratori d'analisi. Appena scoppiata l'emergenza, il Gestore unico ha immediatamente effettuato una verifica sulle quantità disponibili nei magazzini proprio per constatare se ci fossero eccedenze, fatte salve le esigenze aziendali (i laboratori d'analisi sono impegnati nelle fondamentali verifiche sulla qualità dell'acqua distribuita in rete), da poter destinare agli ospedali sardi. (ANSA).