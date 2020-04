Virtual tour al Museo Archeologico nazionale di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 03 APR - Il Museo archeologico di Cagliari da oggi diventa virtuale. Apre infatti le sue sale con i suoi tesori per nuovi percorsi online, in attesa di riaprire al pubblico. I visitatori potranno ripercorrere la storia della Sardegna, dal Neolitico antico all'anno Mille, e immergersi negli oltre 4mila reperti in esposizione stando a casa. L' iniziativa si inserisce nelle campagne di comunicazione promosse dal Mibact, #iorestoacasa #laculturanonsiferma e #museichiusimuseiaperti.

Il progetto nasce da un accordo tra la direzione regionale dei Musei Sardegna (già polo museale) e Teravista, in collaborazione con il dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova. Il tour dell'Archeologico di Cagliari verrà presto implementato con la visualizzazione dei modelli 3D degli oggetti più importanti presenti nelle vetrine. A breve saranno disponibili anche i tour dell'area Su Nuraxi di Barumini, dell'altare preistorico di Monte d'Accoddi e della Pinacoteca nazionale di Sassari, che affiancano i Musei Garibaldini di Caprera già fruibili nei visori dei musei sardi.

Il link per connettersi al virtual tour è il seguente: https://bit.ly/VisitaVirtuale_Museo (ANSA).