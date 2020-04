Crowdfunding Sardex per medici e imprese

Il circuito di valuta virtuale Sardex annuncia lancio ufficiale del crowdfunding in crediti. I sardex raccolti verranno impiegati su due versanti: per supportare la comunità degli operatori sanitari impegnati nella lotta incessante al virus, e per sostenere quelle imprese che a causa della contrazione economica avranno necessità di aiuti concreti per rimettersi in moto e per riaprire le porte della loro attività. La platea degli aderenti al circuito è ampia: oltre 4mila imprese, più di 35mila consumatori.

"D'altronde nel circuito la solidarietà è di casa - sottolinea l'azienda - È nel suo sistema di valori, che nel 2009, in piena crisi economica, si formava attorno alle parole reciprocità, mutuo soccorso, collaborazione, cooperazione. E questo spirito solidale, 'di comunità', è diventato poi abitudine in tutti contesti emergenziali che hanno visto la Sardegna lottare per risollevarsi. Durante l'alluvione olbiese del 2013, dopo l'emergenza incendi del 2017, e in tanti altri micro episodi".