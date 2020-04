Crai, spesa gratis a casa per aprile

L'emergenza coronavirus prosegue e il Gruppo Crai ha deciso di continuare per tutto il mese di aprile con la consegna gratuita per tutti coloro che fanno la spesa online (a partire da 30€ di spesa) nei 14 negozi Crai presenti a Cagliari e provincia. L'iniziativa è supportata dai negozi Crai che sono presenti sul sito www.craispesaonline.it.

Inoltre, per i territori coperti dal servizio di Crai Spesa Online, è possibile effettuare anche gli ordini telefonicamente, chiamando il numero verde 800-550088. Attualmente, il servizio di Crai Spesa Online, l'e-commerce di prossimità, è attivo con oltre 170 negozi in 14 regioni. Dobbiamo continuare a rispettare le buone pratiche e stare ancora a casa per evitare il diffondersi del coronavirus - spiega il gruppo -. La spesa on line diventa quindi sempre di più un aiuto preziosissimo per tutti, non solo per le persone anziane".