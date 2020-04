All'olio Ispiritu Sardu Le Tre foglie del Gambero Rosso

Nuovi riconoscimenti per l'Azienda Masoni Becciu di Villacidro. Con l'Olio Ispiritu Sardu ha ricevuto Le Tre Foglie e il Premio Speciale Migliore Biologico 2020 nella guida Oli d'Italia 2020 del Gambero Rosso.

"Una enorme soddisfazione per noi - commentano Valentina Deidda e Nicola Solinas, agronomi dell'azienda olivicola - soprattutto in questo difficile momento nel quale versano la Sardegna, l'Italia e tutto il mondo, a causa della paralisi economica dovuta alla pandemia. Siamo dunque portati a una doverosa riflessione verso tutte le persone e le imprese che soffrono, e vogliamo dedicare questo nuovo riconoscimento alla nostra terra: che sia un piccolo sorriso che porti un barlume di luce e speranza per farci ripartire tutti insieme. Siamo una terra che dimostra sempre e comunque di sapersi rialzare, e con coraggio".

Gli oltre 130 premi guadagnati in 11 anni a livello nazionale e internazionale, fanno dell'azienda di Villacidro una delle realtà più blasonate d'Italia. "Dopo questa brutta vicenda del coronavirus, speriamo di tornare tutti a produrre e dimostrare la qualità del nostro agroalimentare", auspicano i vertici della Masoni Becciu.