Verso proroga chiusura scali

"Ho chiesto alla ministra De Micheli la proroga degli effetti del provvedimento di chiusura dei porti e degli aeroporti per ulteriori 14 giorni": lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, nella consueta videoconferenza con i giornalisti. Questo, ha spiegato, "perché tutti i dati finora registrati ci dicono che lo schiacciamento della curva dei contagi è dovuto alle misure adottate e principalmente a quelle di contenimento degli arrivi e della circolazione dei soggetti".

Secondo il governatore, "si tratta di due settimane decisive a livello nazionale e abbiamo ritenuto che sia fondamentale anche per la Regione Sardegna confermare queste misure, e all'esito del decreto di proroga da parte del ministro adotterò un'ordinanza".

Ad oggi, da quando sono in vigore le restrizioni, si possono contare 5.506 arrivi e 1.835 partenze. Nello stesso periodo di tempo le richieste di autorizzazione agli imbarchi sono state 13.514 per entrare nell'Isola, 4.311 per uscire. Ciò significa che a ottomila persone è stata negata l'autorizzazione di arrivare in Sardegna, a quasi 2.500 di lasciarla.

I PRIMI A CHIEDERE STOP SCALI - "Siamo stati i primi a chiedere la chiusura di porti e aeroporti, 25 giorni prima di essere stati ascoltati, nel frattempo abbiamo avuto una circolazione di 13.300 arrivi. Se avessero dato retta a quello che chiedeva la Regione Sardegna fin dall'inizio, avremmo sicuramente guadagnato del tempo". Lo dichiara il governatore Christian Solinas, commentando le parole dell'esponente del Pd Andrea Orlando sulla possibilità di far tornare allo Stato centrale competenze come la sanità.

"Se una cosa ha dimostrato questa vicenda è che fortunatamente esiste la possibilità per le Regioni di rispondere in modo adeguato col proprio servizio sanitario all'assetto indispensabile per affrontare l'emergenza", continua il presidente. Al limite "c'è bisogno anche di una ristrutturazione delle competenze sanitarie dello Stato in caso di emergenza: è bene cioè che sia pronto a supportare tutte le Regioni, in modo tale da garantire livelli essenziali di assistenza e uniformi su tutto il territorio nazionale - prosegue - Questo si fa ad esempio individuando le strumentazioni che servono come ventilatori, respiratori, dispositivi di protezione individuale". E conclude: "Il problema non è la centralizzazione sul sistema sanitario nazionale ma la valorizzazione dei diversi sistemi regionali, dandogli capacità operativa sul territorio. Più è corta la catena di comando, maggiore è l'efficacia dell'azione".