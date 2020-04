Coronavirus: a Pula la spesa solo due volte alla settimana

Allarme coronavirus, soprattutto dopo gli ultimi casi di contagio. E la sindaca di Pula Carla Medau emana una nuova ordinanza sulle modalità di accesso ai market.

La regola base è che non si potrà andare a fare la spesa più di due volte alla settimana. Per questo, all'ingresso dei market, sarà fornita dal personale, un'apposita "Cartella della spesa" che andrà compilata con i dati anagrafici e gli estremi del documento d'identità. Il cartoncino sarà presentato alla cassa e dovrà essere obbligatoriamente timbrato ogni volta che si effettuano gli acquisti.

Si comincia da domani. E - annuncia la sindaca - saranno applicate sanzioni e ci sarà un costante controllo delle forze dell'ordine. La prima cittadina ricorda anche l'obbligo per tutti di indossare, all'interno dei pubblici esercizi, guanti e mascherina. "Queste azioni - scrive Medau rivolgendosi ai suoi concittadini - sono indispensabili per preservare il benessere di tutti voi".