Coronavirus: Luna Rossa, una sfida da vincere insieme

Luna Rossa sfida il mare, ma anche il coronavirus. Si chiama 'Challengers, together' il nuovo messaggio lanciato dalla squadra che si sta preparando a Cagliari alla 36/a edizione dell'America's Cup di vela. Due parole che sottolineano due termini chiave: challenger, sfidante, e team, squadra. "Challenger - spiega Luna Rossa - perché la sfida che stiamo affrontando è molto più grande di quanto chiunque potesse immaginare ed è una sfida che ci coinvolge tutti, dentro e fuori la barca". E poi team: "Perché questa sfida - continua la squadra - è una sfida diversa da quella che siamo abituati ad affrontare in mare e vogliamo vincerla insieme".

Un messaggio semplice e forte. "In Italia e nel mondo - questo uno dei passaggi più importanti - stiamo combattendo una sfida senza precedenti che ci porta ad andare oltre ogni limite nella perseveranza e nella forza. Ma soprattutto nell'impegno condiviso: solo agendo come squadra vinceremo questa battaglia". Un pensiero rivolto anche a chi combatte sul fronte, soprattutto negli ospedali. "In questo momento - conclude il team - vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutti coloro che con grande impegno e coraggio ogni giorno sono in prima fila in questa battaglia epocale".