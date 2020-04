Al via lavori reparto Infettivi al Mater Olbia

Inizieranno giovedì i lavori per la creazione del nuovo reparto di Malattie infettive con 15 posti letto al Mater Olbia Covid hospital. La struttura ospita al momento un solo degente risultato positivo al Coronavirus, ricoverato nel reparto non intensivo. L'arrivo di altri due pazienti è atteso nelle prossime ore. Il reparto di degenza non intensivo, con i suoi 15 posti letto, è completamente operativo, così come lo sono i 4 posti letto di terapia intensiva.