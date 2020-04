Coronavirus: adotta un tulipano, solidarietà via social

Tulipani non da acquistare nei campi ma da adottare per sostenere, anche in tempo di coronavirus, la battaglia contro il tumore ovarico. Il progetto di solidarietà ideato da Maria Fois, fondatrice dell'associazione onlus Il Giardino di Lu, non si ferma. L' iniziativa richiama da tre anni migliaia di visitatori-donatori nel campo colorato immerso nelle campagne di Pimentel, piccolo centro collinare della Trexenta. Ma di fronte all'emergenza sanitaria l'associazione ha pensato a un piano B.

"Attraverso il sito www.ilgiardinodilu.org si può aiutare l'associazione adottando mazzi di tulipani, porzioni del giardino e vasi - spiega Maria Fois - se non sarà possibile riattivare la consegna per tempo, i donatori potranno partecipare all'evento la prossima primavera e portare nelle loro case i tulipani solidali acquistati quest'anno". Da tre anni il ricavato della vendita degli eleganti e variopinti fiori va a sostegno della ricerca e ad attività di prevenzione e informazione sul tumore ovarico. Il Giardino avrebbe dovuto aprire i suoi cancelli a Marzo con l'esplosione di fioritura dei fiori.

Ora i 100 mila tulipani rischiano di sfiorire nel campo e restare invenduti. Da qui il grido di allarme lanciato sui social da Maria Fois: "I Tulipani di Lu non li ferma nemmeno il Covid-19!" Intanto vanno avanti altre iniziative solidali. Un centinaio di vasetti di tulipani colorati è stato trasportato nei giorni scorsi da Pimentel all'ospedale oncologico di Cagliari, grazie alla donazione messa in atto dal Giardino di Lu in collaborazione con l'associazione sarda "Mai più sole contro il tumore ovarico" e al reparto di Ginecologia e Ostetricia del Businco. Il 4 aprile a San Sperate, davanti all'autoemoteca dell'Avis sarà regalato ai donatori un vasetto con un tulipano, grazie all'iniziativa della società Isolarun.