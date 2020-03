Tragedia a Lodine, 60enne muore schiacciato da una quercia

Tragedia questa mattina intorno alle 11.30 a Lodine. Gianfranco Mureddu, 60 anni, è morto schiacciato da una grossa quercia mentre era intento a tagliarla con la motosega in una campagna vicino al paese. L' uomo, un autotrasportatore padre di tre figli, è morto sul colpo e nulla hanno potuto fare i medici del 118 accorsi sul posto per salvargli la vita. Mureddu era uscito per fare un pò di legna da ardere e rendersi utile in questi giorni di quarantena. Un'uscita che gli è stata fatale proprio alla vigilia della pensione, prevista per il mese prossimo.